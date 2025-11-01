شكرا لبحثكم عن خبر انطلاق المخيم الطبي المجاني لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، وبدعم من مدير إدارة المخيمات بالوزارة، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور أحمد البيشي، ومدير مكتب الصحة بمديرية التواهي، أُقيم مخيم العيون المجاني لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات في مجمع التواهي الطبي، وسط حضور كبير من المواطنين المستفيدين.

ويأتي تنظيم هذا المخيم استجابةً للاحتياجات الإنسانية والطبية للمواطنين، حيث تم خلال اليوم الأول معاينة أكثر من 700 حالة، جرى فرز 214 حالة انطبقت عليها شروط إجراء العمليات الجراحية، وتم تجهيزهم بكافة متطلبات العملية وتحديد مواعيدهم، على أن تبدأ العمليات يوم الثلاثاء القادم في مستوصف العين التخصصي لطب وجراحة العيون بمديرية الشيخ عثمان – حي عمر المختار.

وأوضح الدكتور صالح حسن زين، مدير مستوصف العين التخصصي ورئيس الفريق الطبي المنفذ للمخيم، أن المعاينات ستتواصل في عدد من المجمعات الطبية خلال الأيام القادمة، حيث ستُجرى غدًا (الأحد) في مجمع القطيع الطبي بكريتر، وبعد غدٍ (الاثنين) في مجمع الشيخ عثمان الطبي، مضيفًا أن المخيم يهدف إلى إجراء ما لا يقل عن 450 عملية جراحية، تشمل الفحوصات والعلاجات والأدوية بشكل مجاني 100% للمستفيدين.

وأكد زين أن مستوصف العين التخصصي يتميز بتوفر أحدث أجهزة التشخيص والعلاج لأمراض العيون، إلى جانب كادر طبي مؤهل وذو خبرات عالية، ما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمستفيدين ضمن المخيم.

ويُنفَّذ هذا المخيم بتمويل وإشراف من جمعية العون المباشر، وبمساهمة تمويلية من مؤسسة نهد التنموية، فيما تتولى مؤسسة العيون الطبية ومستوصف العين التخصصي مهام التنفيذ الميداني والإشراف الفني.