مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بأكثر من 3 ملايين برميل في القراءة الأسبوعية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بقوة يوم الأربعاء، وسط ارتياح في الأسواق بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 14 يومًا بانتظار مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام دائم.

وصعدت بيتكوين بنسبة 5% لتصل إلى نحو 71,842 دولارًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس.

وبالنسبة لبقية العملات المشفرة، ارتفعت الإيثريوم بنسبة 7.7%، كما صعدت الريبل بنسبة 5.5%، بينما ارتفعت Solana بنسبة 6.5%. أما دوجكوين، وهي عملة ميم (memecoin)، فارتفعت بنسبة 4.4%.

وخلال الأشهر الأخيرة، تم تداول العملات المشفرة عمومًا باعتبارها أصولًا عالية المخاطر وعالية التقلب، وقد تراجعت مع تصاعد القتال في الشرق الأوسط. كما لا تزال بيتكوين منخفضة بشكل حاد مقارنة بمستواها القياسي الذي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر من العام الماضي.

كما سجلت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفاعًا، حيث صعد سهم ستراتيجي، أكبر شركة حيازة لعملة بيتكوين، بنسبة 6.7%، بينما ارتفع سهم منصة تداول العملات المشفرة Coinbase Global بنسبة 4.9%.

وبعد مكاسب يومية بلغت 4.79%، استعاد البيتكوين المتوسطات المتحركة الرئيسية، لكنها تواجه تجمعًا مهمًا من مستويات المقاومة قرب أعلى مستويات الجلسة.

وقد دفع هذا الارتفاع السعر بشكل واضح فوق كل من المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا عند 68,749 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا عند 68,683 دولارًا، إلا أن ضغوط المقاومة بدأت في الظهور مع اقتراب السعر من أول حاجز فني عند 71,979 دولارًا.

يمثل هذا الوضع سيناريو كلاسيكيًا لعودة السعر إلى المتوسط، حيث يواجه التعافي السريع للبيتكوين تحدي الحفاظ على الزخم فوق المتوسطات المتحركة التي تم استعادتها مؤخرًا. كما أن قرب السعر من عدة مستويات مقاومة متداخلة يشير إلى أن الجلسات القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا التعافي الصعودي يمكن أن يستمر أم سيحتاج إلى مرحلة من التماسك.

موجة التعافي تواجه تجمعًا من المقاومة قرب أعلى مستويات الجلسة

يعكس نطاق التداول خلال اليوم، بين 67,805 و72,379 دولارًا، عودة الاهتمام بالشراء بعد أن نجح البيتكوين في الدفاع عن مستويات الدعم في وقت سابق من الجلسة. ويقع السعر الحالي عند 71,780 دولارًا أسفل بقليل من مستوى المقاومة الأول عند 71,979 دولارًا، ما يخلق منطقة ضيقة يواجه فيها الزخم الاتجاهي الاختبار الحاسم التالي.

كما أن حجم التداول خلال 24 ساعة والبالغ 54.39 مليار دولار يوفر سيولة كافية لدعم الارتفاع. ومع ذلك، فإن اقتراب السعر من أعلى مستوى للجلسة يتزامن مع عدة حواجز فنية قد تحد من استمرار الصعود على المدى القريب.

هيكل الدعم لا يزال صامدًا فوق 64,972 دولارًا رغم مخاطر التصحيح

لا يزال هيكل الدعم الفني قويًا، حيث يوفر المستوى الأول عند 64,972 دولارًا حاجزًا مهمًا. ويمنح هذا الفارق البالغ 6,808 دولارات مساحة حماية على الجانب الهبوطي في حال واجه التعافي ضغوط بيع بالقرب من مناطق المقاومة. أما الدعم الثاني فيقع عند 62,553 دولارًا، وهو مستوى أرضية فنية أكثر قوة. وتشكل هذه المستويات نطاق التداول الأوسع، رغم أن التركيز حاليًا ينصب على اختبار المقاومة نظرًا لموقع البيتكوين الحالي.

الخلاصة: استعادة المتوسطات المتحركة تمهد الطريق للتحرك التالي

يمثل تداول البيتكوين فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا تطورًا فنيًا مهمًا. ويتمثل السيناريو الصعودي في استمرار التداول فوق هذه المتوسطات، ما قد يقود إلى اختبار مستوى 74,659 دولارًا ومنطقة تلاقي مستويات فيبوناتشي. أما السيناريو الهبوطي فيتمثل في ضغوط العودة إلى المتوسط، والتي قد تدفع السعر للانخفاض دون 68,749 دولارًا، مع استهداف مستوى الدعم عند 64,972 دولارًا.