هدنة مفاجئة تشعل سوق الكريبتو: سعر البيتكوين يقترب من 73 ألف والسوق يضيف 100 مليار دولار

شهد سوق العملات الرقمية انتعاش قوي، حيث أضاف نحو 100 مليار دولار إلى قيمته خلال ساعات قليلة ماضية، مدفوعا بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ما انعكس مباشرة على شهية المستثمرين للمخاطرة.

قفز سعر البيتكوين بشكل حاد ليقترب من 73 ألف دولار، مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، قبل أن يتراجع قليلا إلى ما دون 72 ألف دولار.

يأتي هذا الصعود بعد فترة من التقلبات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، حيث تحرك السعر بين 65 ألف و69 ألف دولار خلال الأيام القليلة الماضية.

ومع إعلان التهدئة، شهدت الأسواق تحركات متباينة، إذ تراجعت أسعار النفط، بينما ارتفعت الأصول الأخرى مثل الأسهم والذهب والعملات الرقمية.

وارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.43 تريليون دولار، مع هيمنة تقترب من 57% على السوق.

في المقابل، سجلت العملات البديلة مكاسب أقوى، حيث صعد سعر الإيثيريوم بنسبة 7% ليتجاوز سعر العملة 2250 دولار، واقتربت عملة XRP من 1.40 دولار، بينما ارتفعت سولانا إلى 85 دولار.

كما حققت عملات مثل كاردانو وHYPE مكاسب ملحوظة، في حين تصدرت ZEC المشهد بارتفاع تجاوز 20%.

وشملت موجة الصعود عدد واسع من العملات، مع تسجيل زيادات مزدوجة الرقم في عدة مشاريع، ما يعكس تحسن عام في معنويات السوق.

