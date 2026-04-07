البيتكوين يتراجع دون 69 ألف دولار مع تهديد ترامب لإيران وتراجع شهية المخاطرة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التراجع في سوق الصرف الأجنبي

•اقتراب انتهاء مهلة ترامب لإعادة إيران فتح مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتحرك في المنطقة الإيجابية بعد يومين من الخسائر، في طريقها صوب أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي وسط تقييم الأسواق لمستجدات الحرب الإيرانية ،خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" لإعادة إيران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية،قبل شن هجمات عنيفة على البنية التحتية الإيرانية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى (4,694.61$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,648.93$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,616.62$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.6% ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في أسبوعين عند 4,800.38 دولاراً للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.25% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا التراجع مع تمسك بعض المستثمرين بآمال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•يهدد ترامب باستهداف البنية التحتية المدنية إذا لم تلتزم إيران بالموعد النهائي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.



•صحيفة وول ستريت جورنال : ترامب أصبح في أحاديثه الخاصة مع المسؤولين أقل تفاؤلا بإبرام إيران اتفاقا.



•وول ستريت جورنال: الفجوة بين موقفي واشنطن وطهران لا يمكن تضييقها قبل انتهاء مهلة ترامب.



•أكسيوس: ترامب قد يؤجل الهجوم على إيران إذا لمس بوادر حقيقية لاتفاق يلوح في الأفق.



•أكسيوس:ترامب وحده صاحب قرار البدء في تدمير البنية التحتية الإيرانية عند الثامنة مساء الثلاثاء.



الفائدة الأمريكية

• ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل المقبل مستقر حالياً عند 99%،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 1%.



•استبعد المتداولون تقريبًا أي احتمالات لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. قبل اندلاع الحرب الإيرانية، كانت التوقعات تشير إلى خفضين هذا العام.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع ،صدور العديد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن مستويات النمو والتضخم في أكبر اقتصاد في العالم.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": الجميع في حالة ترقب لمعرفة نتائج هذا الخطاب الحاد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية.



وأضاف سبيفاك: في العام الماضي، شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، وتحول إلى سوق مضاربة مستقلة. ومن المرجح أن نشهد عودة هذا الارتفاع هذا العام بعد انحسار المخاطر الحالية... وبحلول نهاية العام، قد نصل إلى مستويات أقرب إلى 5,500 و6,000 دولار للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 3.43 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,054.42 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يستنفذ فرصه الإيجابية - توقعات اليوم – 07-04-2026