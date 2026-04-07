استهداف مقر قيادة قوات البيشمركة في أربيل

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان العراق، أمس، تعرض مقر قيادة قوات البيشمركة بواسطة طائرات مسيرة من دون ذكر خسائر بشرية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الهجوم نفذ من قبل مجاميع إرهابية خارجة على القانون ووصفها بـ«الجبان» استهدف مقر قيادة قوات البيشمركة في إقليم كردستان، وذلك باستخدام 4 طائرات مسيرة مفخخة في استمرار لسلسلة اعتداءات إرهابية ممنهجة طالت مناطق متفرقة من الإقليم خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات تنفذ بشكل علني وعلى مرأى ومسمع من الجيش العراقي والقوات الأمنية، مستهدفةً إقليم كردستان ومقر قيادة قوات البيشمركة، ما أسفر عن وقوع خسائر بالأرواح وأضرار مادية جسيمة.

وأشار إلى أنه «حتى اللحظة لم يسجل أي موقف جدي أو خطوات عملية لردع هذه الهجمات الإرهابية، ووضع حد نهائي لها سواء من قبل الحكومة الاتحادية أو القائد العام للقوات المسلحة أو قيادة العمليات المشتركة أو أي من المؤسسات الأمنية العراقية».

وبين أن قوات البيشمركة هي جزء من المنظومة الدفاعية والأمنية ولطالما كانت صمام أمان لحماية إقليم كردستان والعراق قاطبة.

وكانت سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ أمس الأول، وفي الدقائق الأولى من فجر أمس، استهدفت عدة مناطق في إقليم كردستان حيث سمع دوي انفجارات في أربيل والسليمانية وسوران وكويسنجق وتعرضت مقرات أحزاب كردستان إيران ومخيمات عائلاتهم للقصف. ووفقاً لآخر إحصائية، فقد تعرض إقليم كردستان لهجوم بنحو 670 طائرة مسيرة وصاروخاً منذ بدء الحرب.