سعر سهم بايدو (BIDU) يفقد زخمه الإيجابي – توقعات اليوم – 30-04-2026

تراجع سعر سهم جيم ستوب GAMESTOP CORPORATION (GME) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 25.90$، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

تحذير عالي الخطورة: سهم GME ينتمي لمجموعة أسهم تعرف باسم أسهم ميمي وهي أسهم تتميز بإجراء عمليات مضاربة قوية عليها، لهذا فحركة السهم كثيراً تخرج عن التوقعات اليوم ات الفنية أو التقارير المالية، وأحياناً تكون مفاجئة.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 22.80$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 25.90$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد