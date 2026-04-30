التضخم في أوروبا يقفز لأعلى مستوى منذ عام 2023

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يبدأ في التعافي من أدنى مستوى في 4 أسابيع

•الاحتياطي الفيدرالي يُثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

•أكبر مستوى معارضة داخل الاحتياطي الفيدرالي منذ 1992

•انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام



ارتفعت أسعار الذهب قرابة 2% بالسوق الأوروبية يوم الخميس في طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وبدعم تباطؤ مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



تماشيًا مع معظم التوقعات في الأسواق العالمية، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون أي تغيير، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي، وحذر من التضخم المرتفع بسبب أسعار الطاقة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 2.0% إلى (4,629.73$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,543.95$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,539.48$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،فقدت أسعار الذهب حوالي 1.2%،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 4,510.32 دولارًا للأونصة ،بسبب ارتفاع الدولار والنفط والاجتماع المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.25% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة ،عاكسًا تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى اتفاق سلام دائم يعيد فتح مضيق هرمز.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

في ختام اجتماعه الدوري الثالث للسياسة النقدية هذا العام، وتماشيًا مع معظم التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.



صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 8 أصوات مقابل 4 للإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالية القياسي عند نطاق(3.50%- 3.75% )،والذي يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.



وشهدت عملية التصويت أكبر معارضة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1992 ، حيث لم يعد يري بعض الأعضاء ضرورة أن يُظهر البنك المركزي الأمريكي ميلًا نحو التيسير النقدي.



وأشار بيان السياسة النقدية إلى أن التضخم لا يزال "مرتفعاً" فوق مستهدف 2%، متأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة والشحن الناتجة عن الحصار البحري على إيران وإغلاق مضيق هرمز.



في مؤتمره الصحفي الأخير، اعترف "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الصراع في الشرق الأوسط خلق "ضغوطاً تضخمية جديدة" لم تكن في الحسبان، لكنه شدد على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في رفع الفائدة مجدداً إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.



و أعرب باول عن فخره بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامداً أمام الصدمات الجيوسياسية، معتبراً أن تحقيق "هبوط ناعم" (تخفيض التضخم دون ركود) لا يزال ممكناً.



وجه باول رسالة ضمنية لخليفته المعين كيفن وارش، بضرورة الحفاظ على "استقلال البنك المركزي" بعيداً عن الضغوط السياسية (في إشارة لطلبات ترامب المتكررة بخفض الفائدة).



الفائدة الأمريكية

•عقب الاجتماع وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : استقر تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو عند 99% ، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": يمثل الذهب فرصة استثمارية قيّمة للمتداولين عند المستويات الحالية. لذا، فإن عمليات الشراء عند الانخفاض تلعب دورًا في جهود انتعاش الذهب اليوم.



وأضاف ووترر:على الرغم من محاولة الذهب تحقيق انتعاش طفيف من مستويات التشبع البيعي، إلا أن ارتفاع أسعار النفط ومخاطر التضخم الجديدة التي تنطوي عليها تحدّ من ارتفاعه على المدى القريب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الأربعاء بنحو 1.71 طن متري،فى سادس انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,039.20 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 4 نوفمبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يشهد تعافي محدود داخل مسار هابط - توقعات اليوم – 30-04-2026