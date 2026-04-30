بيندودو (PDD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 30-04-2026

تقدم قليلاً سعر سهم بيندودو Pinduoduo Inc (PDD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 102.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 95.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط