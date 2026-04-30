لايت كوين (LTCUSD) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 30-04-2026

يستقر سعر سهم آي إس إم إل ASML HOLDING N.V (ASML) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي والذي يشير إلى عزم السهم مواصلة الهبوط التصحيحي في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 1,448.65$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 1,316.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط