تكنولوجيا: هاتف Honor 600 Pro يظهر على قاعدة بيانات Geekbench ويكشف المعالج المستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honor للكشف عن هاتفي Honor 600 وHonor 600 Pro في 23 أبريل، ومع اقتراب موعد الإعلان بدأت التسريبات في الظهور تباعًا. وبعد تسريب صور حقيقية للهاتف، ظهر الآن نموذج أولي من Honor 600 Pro على منصة Geekbench.

وحقق الهاتف نتيجة 2,858 نقطة في اختبار النواة الواحدة و8,666 نقاط في اختبار الأنوية المتعددة على Geekbench 6.6. كما ظهر برقم الطراز VKP-NX9، مع تأكيد اعتماده على معالج Snapdragon 8 Elite.

وجاء النموذج المختبر بذاكرة عشوائية سعة 12 جيجابايت، مع توقع توفر خيارات أخرى عند الإطلاق. ومن المنتظر أيضًا أن يعمل الهاتف بنظام Android 16 مباشرة من الصندوق.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن Honor 600 Pro سيأتي بشاشة OLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، إضافة إلى زر مخصص للذكاء الاصطناعي على الجانب. كما يُتوقع أن يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وبطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير.

