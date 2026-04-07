شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع تجدد تهديد ترامب بتدمير الجسور ومحطات الطاقة في إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الإثنين ومن بينها الإيثريوم في ظل تعزيز جهات وشركات حيازتها من الإيثريوم.

وزادت شركة BitMine Immersion Technologies (BMNR)، المتخصصة في إدارة خزائن الإيثيريوم، من حيازتها من العملة الرقمية الثانية بعد جولة أخرى من عمليات الشراء الأسبوعية.

واشترت الشركة الواقعة في لاس فيغاس 71,252 إيثيريوم الأسبوع الماضي، بزيادة طفيفة عن الأسبوع السابق، وهو أكبر شراء أسبوعي لها منذ ديسمبر. وبهذا، أصبح إجمالي حيازتها 4.803 مليون ETH، ما يعزز موقعها كأكبر خزينة إيثيريوم متداولة علنًا.

ومن هذه الحيازة، قامت BitMine بإضافة 191,994 ETH في عقود الستاكينغ الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الأصول المودعة في الستاكينغ إلى 3.33 مليون ETH، أي نحو 69% من كامل حيازتها. وقالت الشركة إنها تحقق حاليًا عائدًا سنويًا قدره 196 مليون دولار من هذه الأصول عبر شبكة Made in America Validator Network (MAVAN) التي أطلقتها مؤخرًا.

ووفقًا لرئيس مجلس إدارة BitMine، توماس لي، فقد كانت ETH ثاني أفضل الأصول أداءً منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران خلال الأسابيع الستة الماضية، مسجلة ارتفاعًا قدره 6.8%، متفوقة على مؤشر S&P 500 و الذهب بمقدار 1,130 و1,840 نقطة أساس على التوالي.

وكتب لي في بيان يوم الإثنين: "هذه مؤشرات جيدة، إذ نتوقع أن تعزز قيادة ETH ثقة المستثمرين وتجذب السيولة من جانب السوق، مع استمرار استفادة الإيثيريوم من الدفع المزدوج لتوظيف وول ستريت للرموز على البلوك تشين واحتياج أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة المتزايدة للبلوكتشين العام والمحايد."

كما تمتلك BitMine حصة بقيمة 200 مليون دولار في Beast Industries، و 198 بيتكوين (BTC)، و حصة بقيمة 92 مليون دولار في Eightco Holdings (ORBS)، بالإضافة إلى سيولة نقدية إجمالية تبلغ 864 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة أن أسهمها تم الموافقة على إدراجها في بورصة نيويورك (NYSE)، لتتوقف عن التداول في NYSE American بنهاية السوق يوم الأربعاء، وتبدأ التداول في NYSE يوم الخميس. وارتفع سعر سهم BitMine بنسبة 5% حتى وقت كتابة التقرير يوم الإثنين.

توقعات سعر الإيثيريوم: ETH يحاول كسر نطاق التداول ويعيد اختبار المتوسط المتحرك لـ50 يومًا

سجلت الإيثيريوم 84.5 مليون دولار في عمليات التصفية خلال آخر 24 ساعة، مدفوعة بتصفية مراكز البيع القصيرة بقيمة 74.8 مليون دولار، وفق بيانات Coinglass.

وعلى الرسم اليومي، يتداول ETH عند 2,140 دولار. ويظهر الميل قصير الأجل حياديًا مع توجه صعودي طفيف، إذ يحافظ السعر على التداول فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا عند 2,085 دولار، واستعاد قوته بعد تراجع الأسبوع الماضي. ويشكل المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 2,145 دولار مقاومة فورية، ما يحافظ على تداول السعر ضمن نطاق قصير ومتوسط المدى.

يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53 فوق الخط الأوسط، بينما يتحرك مؤشر الستوكاستيك (Stoch) نحو منطقة التشبع الشرائي، مشيرًا إلى إعادة بناء الزخم الصعودي بدون وجود محفز واضح للانفجار الصعودي بعد.

أما مستويات الدعم الأولية فتظهر عند 2,108 دولار، مدعومة بالمتوسط المتحرك لـ20 يومًا أدناه. وكسر هذا المستوى قد يفتح الطريق نحو 1,911 دولار، يليه الدعم الرئيسي عند 1,741 دولار. وأي خسائر أعمق قد تمتد إلى 1,520 دولار ثم 1,405 دولار كمستويات هبوطية أوسع.

وعلى الجانب الصعودي، تشكل المقاومة الفورية عند 2,389 دولار، مع ضرورة الإغلاق اليومي فوقها لإعادة تنشيط الحركة الصعودية نحو 2,746 دولار.

وفيما يتعلق بالتداولات، ارتفع سعر الإيثريوم في تمام الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 4.1% إلى 2148.4 دولار.