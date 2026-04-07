الحكومة الرقمية تنظم ورشة دولية لتمكين الابتكار في الحوسبة السحابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ورشة عمل دولية بعنوان «تمكين الابتكار في الحوسبة السحابية»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل 2026، في مقر مجموعة البنك الدولي بالعاصمة واشنطن، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للمملكة العربية السعودية في قيادة التحول الرقمي عالميا.

وتهدف الورشة إلى استعراض أحدث التوجهات العالمية في الحوسبة السحابية، وتعزيز دورها ممكنا رئيسا للتحول الرقمي، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة السعودية بوصفها نموذجا متقدما في توظيف التقنيات الرقمية لدعم الكفاءة الحكومية وتحسين جودة الخدمات.

ومن المقرر أن تجمع الورشة عددا من الجهات الحكومية والخبراء الدوليين، لمناقشة محاور استراتيجية تتناول دور الحوسبة السحابية في تمكين الابتكار، وتعزيز التكامل الحكومي، وتسريع تبني التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض نماذج تطبيقية وتجارب عملية في هذا المجال.

ويأتي تنظيم هذه الورشة امتدادا لجهود المملكة في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز حضورها في المنصات الدولية، من خلال نقل خبراتها وتبادل المعرفة مع شركائها حول العالم، في ظل ما حققته المملكة من إنجازات في مسار التحول الرقمي والحوسبة السحابية، إذ حققت المملكة المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي ضمن تقييم شمل 197 دولة حول العالم.

وتجاوزت نسبة تبني الخدمات السحابية إلى 43% في 2025 مقارنة بـ14% في 2022، في مسار تصاعدي يستهدف 50% في 2026 و80% بحلول 2030، كما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على الخدمات السحابية نحو 2.8 مليار ريال، فيما ارتفع مؤشر قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية إلى 88.30% لعام 2025، وتجاوز مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة 74% في العام نفسه.