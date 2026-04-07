شكرا لقرائتكم خبر اعتماد المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم مركزا متعاونا مع منظمة الصحة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم، التابع لوزارة الصحة، على اعتماد منظمة الصحة العالمية مركزا متعاونا، في خطوة تعكس جهود المنظومة الصحية في المملكة، وريادتها في تطوير نماذج متقدمة لإدارة المنظومة الصحية، وتعزيز تبادل الخبرات، وتطوير السياسات الصحية، ودعم منظومات الإنذار المبكر على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الاعتماد امتدادا لما يتمتع به المركز من بنية تشغيلية متقدمة، حيث يضم 17 مركز عمليات، و9 لجان متخصصة، و19 غرفة حالة، وأكثر من 500 لوحة تحكم، إضافة إلى 6 أبحاث منشورة و37 سياسة صحية، بما يعزز فاعلية الاستجابة الصحية، ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات والتحليلات المتقدمة.

ويمتد الاعتماد لمدة 4 سنوات (2026 - 2030)، يتولى خلالها المركز دعم بناء القدرات، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، وتعزيز توظيف البيانات في اتخاذ القرار، وذلك وفق خطة عمل مشتركة مع منظمة الصحة العالمية.

ويجسد هذا الاعتماد مكانة المملكة المتقدمة في المجال الصحي، ويؤكد دورها الريادي في دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الصحية، تحقيقا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل مع المنظمات الصحية العالمية.