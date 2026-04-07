تمكين وطني لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بالتعاون مع المجلس التنسيقي لإرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج، مسار التوظيف الموسمي لإرشاد الحافلات، وذلك في إطار جهود دعم وتمكين الكفاءات الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

ويهدف المسار إلى استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال إرشاد الحافلات، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات النقل والتنقل بين المشاعر المقدسة، وتحسين تجربة الحجاج، وفق منظومة تشغيلية متكاملة تراعي أعلى معايير التنظيم والسلامة. وشهد البرنامج إقبالا لافتا؛ إذ تضمن تعريفا بطبيعة المهام والمسؤوليات، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع جاهزية المشاركين ميدانيا، وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة عالية خلال موسم الحج.

وأكدت الغرفة أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لدورها في دعم سوق العمل المحلي، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري، ورفع نسب التوطين في القطاعات الحيوية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن مسار التوظيف الموسمي لإرشاد الحافلات يُعد من المبادرات النوعية التي تسهم في توفير فرص عمل موقتة، وتنمية المهارات العملية للشباب السعودي، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في منظومة الحج والخدمات المساندة لها.