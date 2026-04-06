الصناعات الكهربائية السعودية تعقد اجتماع الجمعية العامة 29 أبريل لمناقشة توزيع أرباح إضافية

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الرياض، التي عقدت اجتماعها أمس الأحد 5 أبريل 2026، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025، بقيمة 1.64 مليار ريال، بواقع 0.55 ريال للسهم بما يمثل 5.5% من القيمة الاسمية.

ونوه البنك إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأشار إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الخميس 16 أبريل 2026.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 33.33% من 30 مليار ريال إلى 40 مليار ريال.

ولفت البنك إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال رسملة 10 مليارات ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بنسب متساوية، بمنح سهم مجاني لكل 3 أسهم.

وقال إن زيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، وتم الاطلاع على بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

وأعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم بنك الرياض على اساس سعر 21.83 ريال، خلال جلسة اليوم الاثنين، وإلغاء الأوامر القائمة، وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 8 أبريل 2026.