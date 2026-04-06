تكنولوجيا: شاشة FreeScreen F10 الذكية والمحمولة من ZTE تنطلق بدعم شبكات 5G وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ZTE شاشة ذكية جديدة في الصين تشبه شاشة StanbyME من LG. وتنضم شاشة FreeScreen F10 الجديدة إلى قائمة الشاشات الذكية المحمولة المزودة بقاعدة ذات عجلات، ولكنها تتميز ببعض الخصائص الحصرية التي لا تتوفر في جهاز LG المنافس، حيث تأتي مزودة بمنفذ لبطاقة SIM لدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبطارية مدمجة توفر للمستخدمين ما يصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل.

وتتميز هذه الشاشة بلوحة من نوع LCD يبلغ مقاسها 27 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 1080p مع سطوع يصل إلى 300 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 100 هرتز. وتوفر الشاشة نسبة أبعاد تبلغ 16:9 مع دعم اللمس حتى 10 نقاط وتغطية لونية تبلغ 85%، وتدعم إمكانية الدوران بزاوية تبلغ 90 درجة مع تصميم بحواف جانبية نحيفة لتوفير تجربة عرض ممتازة، وتعتمد في أدائها على معالج Unisoc T8300 مع ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 6 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، بالإضافة إلى دعم شبكات واي فاي المزدوجة وتقنية بلوتوث 5.0 وكاميرا بدقة تبلغ 8 ميجابكسل مزودة بغطاء للخصوصية لإجراء مكالمات الفيديو.

وتأتي الشاشة مجهزة بمكبري صوت بقدرة تبلغ 5 واط ومضخم صوت بقدرة تبلغ 20 واطاً، وتضم منفذ Type-C ومنفذ USB 2.0 كامل الحجم ومنفذ HDMI 2.0 لتوصيل الأجهزة المختلفة. وتتفوق الشاشة ببطاريتها التي تبلغ سعتها 9500 مللي أمبير لتقدم من 8 إلى 12 ساعة من العمل مقارنة بشاشة StanbyME 2 وتكتفي بأربع ساعات فقط، ويبلغ ارتفاع الشاشة الإجمالي 158.4 سم بوزن يبلغ 18 كجم ينخفض إلى 6 كجم بدون القاعدة، وتتوفر بسعر إطلاق يبلغ 3499 يواناً صينياً أي حوالي 508 دولارات أمريكية، وينخفض السعر مع الدعم الوطني داخل الصين ليصل إلى 2999 يواناً صينياً أي حوالي 436 دولاراً أمريكياً.