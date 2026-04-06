تكنولوجيا: جهاز Apple TV الجديد ينتظر ترقيات المساعد الصوتي Siri وتقنيات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينتظر مستخدمو أجهزة ابل تحديثاً طال انتظاره لجهاز Apple TV بعد توقف التقارير التي توقعت إطلاقه أواخر العام الماضي، حيث تشير المعلومات الحالية إلى تأجيل الإطلاق لعدة أشهر بسبب تأخر جاهزية المساعد الصوتي Siri. ولا يتوقع أن يشهد الإصدار القادم أي تغييرات تصميمية تذكر، حيث سيحافظ على نفس الشكل المربع الدائري المصنوع من البلاستيك الأسود ليكون مطابقاً تماماً للإصدار الحالي من الخارج.

ويتركز التحديث الأساسي في الأداء الداخلي عبر تزويد الجهاز بشريحة A17 Pro التي استخدمتها ابل لأول مرة في هواتف iPhone 15 Pro. وتمثل هذه الشريحة المصنعة بتقنية 3 نانومتر قفزة نوعية مقارنة بشريحة A15 Bionic الحالية لتقديمها سرعة أعلى وكفاءة أفضل مع دعم تتبع الأشعة المسرع بالأجهزة لتحسين رسوميات الألعاب، ومن المحتمل أيضاً أن تدمج الشركة شرائح أحدث مثل A18 أو A19 مع زيادة سعة الذاكرة العشوائية لدعم تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي بسلاسة.

ورغم جاهزية الجهاز للإطلاق الفوري، إلا أن ابل ترغب في طرحه بالتزامن مع النسخة الأكثر ذكاءً من مساعدها الصوتي. وأكد الخبراء أن ابل أجلت ميزات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالجهاز إلى شهر سبتمبر من عام 2026 ضمن نظام iOS 27 الجديد بعد مواجهة تحديات تقنية، مما أدى إلى تأجيل إطلاق أجهزة أخرى تعتمد على نفس النظام مثل الجيل القادم من أجهزة HomePod.

ويشهد الجهاز تحسينات كبيرة في الاتصال اللاسلكي من خلال إضافة شريحة N1 لدعم شبكات واي فاي 7 السريعة بتردد 6 جيجاهرتز لتوفير بث خالٍ من التقطيع، إلى جانب دعم تقنية بلوتوث 6 لربط وحدات التحكم والسماعات بسهولة. وتشير التوقعات إلى احتمالية تخفيض السعر أو إطلاق نسختين مختلفتين إحداهما بمواصفات متقدمة والأخرى اقتصادية لتوفير خيارات متنوعة للمستخدمين عند الإطلاق المرتقب في سبتمبر القادم أو بعده.