شكرا لقرائتكم خبر «بيلدكس مكة 2026 » يعزز الحراك الاقتصادي ويدعم نمو قطاعي البناء والعقار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جسد معرض بيلدكس مكة 2026، الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة، ركيزة أساسية في دعم الحراك الاقتصادي الداعم لقطاعي البناء والعقار في العاصمة المقدسة، في ظل ما تشهده من حراك عمراني وتنموي متسارع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي المعرض، الذي أقيم خلال الفترة من 1 حتى 4 أبريل 2026، بمشاركة واسعة من الشركات الوطنية والدولية المتخصصة، ليؤدي دورا محوريا في تعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد في قطاع التشييد، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين المستثمرين والمطورين والموردين.

وأسهم المعرض في تحفيز النشاط الاستثماري عبر استعراض فرص تطوير المشاريع العقارية الكبرى، وإبراز المنتجات والخدمات الحديثة في مواد البناء والتقنيات الهندسية، مما يعزز جاذبية السوق المكي للمستثمرين المحليين والدوليين، وأتاح منصة لتوقيع شراكات نوعية تسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشاريع المستقبلية.

وانعكس الحضور المكثف للشركات والمختصين على تنشيط الحركة التجارية المرتبطة بقطاعات البناء، بما يشمل المقاولات، ومواد البناء، والخدمات الهندسية، إضافة إلى القطاعات المساندة مثل الضيافة والنقل، وأسهم ذلك في تعزيز الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل القيمة المرتبطة بالمشاريع الكبرى.

وشكل المعرض منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في البناء الذكي وتقنيات إدارة المشاريع، مما يدعم نقل المعرفة إلى السوق المحلي، ويسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين جودة المشاريع، إضافة إلى تعزيز التوجه نحو تبني الحلول التقنية الحديثة التي تقلل التكاليف وترفع الإنتاجية.

ومن المتوقع أن يسهم المعرض في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الهندسة، والمقاولات، والتسويق العقاري، إضافة إلى تنمية قطاعي التشييد والعقار، اللذين يعدان من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني.