4 قتلى بغارة إسرائيلية على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

قُتل أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت سكاناً في مدينة غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع أمس. وأعلن الدفاع المدني، أن المسعفين نقلوا أربعة قتلى وعدداً من المصابين على إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعاً للمواطنين في حارة ساحة الشوا في حي التفاح في المدينة الواقعة بشمال القطاع المحاصر.

وأكد المدير العام لمجمع الشفاء الطبي في غزة، أن القتلى الأربعة و5 مصابين آخرين أحدهم في حالة خطيرة، وصلوا إلى المستشفى فجراً، مشيراً إلى أن الجثث كانت ممزقة ومتفحمة.

وفي الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس، 13 فلسطينياً من مناطق متفرقة في سلسلة مداهمات ليلية، قبل أن يفرج عن 8 منهم بعد التحقيق، فيما أصاب مستوطنون فلسطينياً إثر الاعتداء عليه بالضرب.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت سلسلة مداهمات ليلية شملت عدة منازل بمناطق متفرقة من الضفة، تخللها اعتقال وأعمال تخريب وعبث في المحتويات.