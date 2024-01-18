"متخافوش من الجو".. ميدو يوجه رسالة قوية للاعبي المنتخب قبل مواجهة غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة غانا، اليوم الخميس في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بكوت ديفوار.

وقال ميدو، في برنامجه عبر قناة المحور: لابد من بدء مباراة غانا بقوة وعدم الخوف من النتيجة، والعودة لطريقة اللعب 4 - 3 - 3 أمام غانا، خاصة وأن الأجواء ستكون رائعة".

أضاف: "المباراة ستقام مساءًا وأتوقع أن يكون الطقس لطيفا عن المباراة الأولى أمام موزمبيق، ويجب على اللاعبين عدم الاقتصاد في المجهود خلال تلك المباريات المصيرية من أجل تحقيق المكسب، ولابد من أن يقوم فيتوريا بإخبارهم بذلك".

وتابع: "يجب على اللاعبين عدم القلق من حالة الجو والطقس، اللاعبين في المنتخبات الأخرى مثل غينيا والسنغال وكوت ديفوار والجزائر يقاتلون على الكرة لأخر دقيقة".

وأتم تصريحاته: "لابد أن نقدم كل ما لدينا في مباراة غانا ونحقق الفوز ونضمن التأهل للدور القادم".

وتقام مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار حاليا.

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