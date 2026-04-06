الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً متسائلاً: «لماذا لا نتفاوض الآن لوقف هذه المآسي والنزف الذي يعاني منه لبنان بدل انتظار تفاقم الوضع».

وتناول الرئيس عون خلال تصريح صحفي ما أسماه بـ«الحرب العبثية» التي يشهدها لبنان، مشيراً إلى أنه يجري اتصالات مستمرة مع مختلف الدول للتخفيف من مآسي هذه الحرب والعمل على إيقافها.

وقال: للمتسائلين عن جدوى التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي: وماذا سنستفيد من الدبلوماسية؟ أجيب: ماذا سيستفيد لبنان من الحرب التي جر إليها وقد تجاوز عدد القتلى 1400 وعدد الجرحى 4000 وآلاف المنازل المدمرة وأكثر من مليون ومئتي ألف نازح يعيشون في ظروف صعبة، هل كان هذا الخيار الأفضل؟ متسائلاً: أيهما أفضل: أن نذهب إلى التفاوض أو إلى الحرب؟

وأضاف «هناك من أحب أن يجر لبنان إلى حروب لا علاقة له بها وربطه بمصير المنطقة»، مؤكداً استمراره في اتصالاته حتى إنقاذ ما تبقى من بيوت غير مدمرة وإنقاذ من لم ينزح بعد، ووقف النزف والقتل والدمار والجراح.

وأكد الرئيس اللبناني أهمية المحافظة على السلم الأهلي، معتبراً أن من يحاول المساس به أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية يقدم خدمة للاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر أخطر من الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصل على لبنان.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية جاهزة للتعامل معه، مؤكداً أنه لا يوجد خوف من الحرب الأهلية أو الفتنة الداخلية. واعتبر أن المحافظة على السلم الأهلي «مسؤولية مشتركة من الطبقة السياسية والسلطات الروحية والقضائية ووسائل الإعلام.

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة اللبنانية: إن غارة جوية إسرائيلية على بلدة «كفر حتى» في جنوب البلاد أودت بحياة سبعة أشخاص أمس، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وأضافت الوزارة في ⁠بيان أن هجوماً إسرائيلياً آخر على منطقة الجناح في بيروت أسفر عن مقتل ​أربعة وإصابة 39. وجاء الهجوم على كفرحتى عقب أمر إخلاء أصدره ​الجيش الإسرائيلي خلال ‌الليل للسكان بمغادرة البلدة.

وشهد لبنان أمس أحد أكثر الأيام عنفاً منذ بدء القتال الأحدث مع إسرائيل أوائل الشهر الماضي.

ودوت في العاصمة بيروت طوال يوم أمس أصداء غارات جوية ‌وأزيز طائرات تحلق على ارتفاع منخفض. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ‌الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لثماني غارات جوية. وفي وقت سابق، أمس، أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جندي في غارة إسرائيلية جنوب لبنان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أول أمس ​السبت تحذيراً بالإخلاء لمنطقة معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، وهي نقطة الدخول الرئيسية التي تربط البلدين.

أوامر إخلاء

وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل 1461 في الغارات الإسرائيلية على البلاد حتى يوم أمس، ليرتفع ⁠بذلك العدد الإجمالي للقتلى في الحرب بمقدار 39 في نحو 24 ساعة ​فقط.

كما أجبرت الحملة العسكرية أكثر من مليون شخص على النزوح.

وقالت إسرائيل إنها تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» تمتد بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، وأصدرت أوامر إخلاء تغطي نحو 15 بالمئة من مساحة الأراضي اللبنانية.