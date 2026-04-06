شكرا لقرائتكم خبر أمانة القصيم تطلق مهرجان «ضرية العذية» في نسخته الرابعة بضرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق مهرجان ضرية العذية في نسخته الرابعة هذا الأسبوع بتنظيم من بلدية محافظة ضرية التابعة لأمانة منطقة القصيم، وسط حضور لافت في أول أيامه.

ويقام المهرجان هذا العام في موقع مميز وسط المحافظة مقابل حديقة الزهور، ويضم المهرجان 24 فعالية متنوعة تشمل مسرح الطفل، ومنطقة التسوق والترفيه، وغيرها من البرامج التي تلبي تطلعات الزوار، وذلك على مدى شهر.

وشهد المهرجان مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الجمعيات غير الربحية في إطار جهود البلدية لدعم الفعاليات التي تسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز جودة الحياة في المحافظة.