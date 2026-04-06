جازان تسجل قفزة نوعية في مرافق الإيواء السياحي من 32 إلى 323 مرفقا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة جازان تحولا لافتا في قطاع السياحة خلال الفترة من 2020م وحتى الربع الأول من 2026م، إذ ارتفع عدد مرافق الإيواء السياحي من 32 إلى 323 مرفقا، بما يعكس تنامي الاهتمام بتطوير البنية التحتية السياحية، وتلبية الطلب المتزايد من الزوار.

وأوضحت أمانة المنطقة أن هذا النمو المتسارع يعد انعكاسا لرؤية ترسخ مكانة المنطقة بوصفها وجهة سياحية رائدة، تجمع المقومات الطبيعية والتنوع الثقافي، إلى جانب تطوير مرافق حديثة تراعي أعلى معايير الجودة؛ مما يسهم في استقطاب السياح من داخل المملكة وخارجها.

وبينت أن مرافق الإيواء تتنوع بين الفنادق الفاخرة، والشقق المخدومة، والشاليهات، والمنازل السياحية، والمنتجعات، مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة تشمل المطاعم، والمرافق الترفيهية؛ لتعزيز تجربة الزوار، والارتقاء بمستوى إقامتهم.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها في تنشيط الفعاليات السياحية والمهرجانات التي تعكس الهوية المحلية؛ مما يسهم في زيادة الحركة السياحية، ويدعم حضور المنطقة على خريطة السياحة الوطنية.

ويعكس هذا التوسع في المشاريع التطويرية ما تشهده المنطقة من حراك تنموي متسارع، أتاح للزوار الاستمتاع بتجارب سياحية متكاملة تجمع الراحة والترفيه؛ مما يدعم في الوقت نفسه مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.