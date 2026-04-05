مسك السعودية توقع ملحق اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء لزيادة الحد التمويل إلى 250 مليون ريال

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، عن شراء شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل (الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد") لعدد 90 رؤوس شاحنات مان 20 طن موديل 2026، بقيمة تقارب 10% من صافي أصول الشركة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، سيتم تمويل الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للشركة، إضافةً إلى التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية شركة مبرد الرامية إلى تحديث أسطولها التشغيلي وتعزيز كفاءة الأصول، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين هوامش الربحية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة.

كما يأتي تماشياً مع النمو المتسارع في القطاع اللوجستي في المملكة والتطورات الإقليمية في سلاسل الإمداد، لا سيما توجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية، مما يدعم تعزيز دور الشركة في الاستفادة من هذه الفرص التوسعية وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وبينت الشركة أنه من المتوقع أن تسهم الصفقة في دعم خطط شركة مبرد لإعادة هيكلة وتحديث أسطولها التشغيلي من خلال إدخال وحدات حديثة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع جاهزية الأسطول، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وزيادة القدرة على تلبية الطلب المتنامي في قطاع النقل البري للأدوية والأغذية والبضائع وجميع المنتجات محلياً وإقليمياً.

كما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على تحسين هيكل التكاليف التشغيلية على المدى المتوسط والطويل، بما يدعم تعزيز الربحية واستدامة الأداء المالي.