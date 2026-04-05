تكنولوجيا: شاشة UltraGear OLED 39GX950B من LG تنطلق بمواصفات جبارة وتفاصيل تسعير جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت LG أخيراً تفاصيل الإطلاق لشاشة الألعاب المنتظرة UltraGear OLED 39GX950B والتي تعتمد على تقنية Tandem OLED المتطورة. وتجمع هذه الشاشة الرائعة بين لوحة تدعم دقة عرض تبلغ 5K2K مع سطوع يصل إلى 1500 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 330 هرتزاً عند الحاجة، لتمثل إضافةً قويةً جداً لسوق الشاشات وتلبي تطلعات عشاق الألعاب الباحثين عن أداء بصري استثنائي وتجربة لعب غامرة بعد طول انتظار.

وجاء هذا الإعلان المنتظر بعد فترة طويلة من الترقب منذ أن كشفت LG عن هذه الشاشة لأول مرة خلال شهر ديسمبر من عام 2025. وظهرت هذه الشاشة في ذلك الوقت جنباً إلى جنب مع شاشات أخرى مثل 27GM950B و 52G930B، حيث حصلت الشاشة الأخيرة فقط على إطلاق رسمي حتى الآن وتتوفر حالياً للبيع بسعر يبلغ 1999 دولاراً أمريكياً بينما ظلت تفاصيل الشاشة الجديدة غامضة.

واقتربت الشاشة الجديدة من الإطلاق الرسمي في الأسواق العالمية حيث أدرجت LG هذا الطراز الذي يبلغ مقاسه 39 بوصة في موقعها الكندي. وأشار موقع ITHome التقني إلى أن الشاشة ستباع في الصين بسعر يبلغ 14999 يواناً صينياً أي ما يعادل حوالي 2179 دولاراً أمريكياً، بينما أكد فرع الشركة في اليابان أن الشاشة ستكون متاحةً للشراء رسمياً يوم 9 أبريل دون توضيح ما إذا كان هذا الموعد ينطبق على باقي الأسواق.

وتتميز هذه الشاشة بقدرات عرض مذهلة حيث تؤكد LG أنها ستعمل بدقة 5120 في 2160 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتزاً. ويوضح الموقع الكندي للشركة أن الشاشة قادرة على ترقية المحتوى إلى هذه الدقة الفائقة دون الحاجة إلى تدخل من الجهاز المتصل عبر منافذ DisplayPort 2.1 أو HDMI 2.1 أو USB Type-C، مما يوفر جودة صورة ممتازة بشكل تلقائي لمختلف أنواع المحتوى المعروض.

وتوفر هذه الشاشة المنحنية بمقدار 1500R مرونةً كبيرةً للاعبين حيث يمكنها مضاعفة معدل التحديث ليصل إلى 330 هرتزاً من خلال خفض الدقة إلى 2560 في 1080 بكسل. وتكتمل هذه المواصفات الجبارة بقدرة الشاشة على تقديم سطوع يبلغ 335 شمعة في المحتوى القياسي ويصل إلى 1500 شمعة في محتوى المدى الديناميكي العالي، مع تغطية لونية ممتازة تبلغ 99% من مساحة ألوان DCI-P3 لضمان ألوان نابضة بالحياة.