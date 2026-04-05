- 1/2
- 2/2
نشرت الشاعرة, والصحفية, السودانية, المعروفة داليا الياس, صورة حديثة على حسابها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أرفقت الشاعرة, نصوص مؤثرة مع الصورة التي حازت على إعجاب الآلاف من متابعي حسابها.
وكتبت داليا الياس: (أيها الحب لا تكترث لرياح القسوة…فأنت النافذة الوحيدة التي نتنسم منها الهواء في هذه الغرفة الضيقة المدعوة دنيا !
وأستعن على مكافحة الإختناق بأوكسجين الأمل لينقشع ضباب الكربون المتكلس.. أيها الحب….شكراً لأنك كلما ضاقت الحياة من حولي ربت على كتف أيامي ولو إلى حين !
شكراً على سوانحك وملاذاتك….على أفراحك وأحزانك….على دروسك وأشجانك.. وعلى إنسانك.. أيها الحب…. أنا أحبك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. داليا الياس تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها وتكتب: (أيها الحب…. أنا أحبك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.