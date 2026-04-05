تكنولوجيا: أول هاتف ذكي بشاشتين يدمج بين الحبر الإلكتروني الملون وتقنية LCD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت بيجمي عن هاتف مبتكر يتميز بوجود شاشتين في جهاز واحد لتقديم تجربة استخدام فريدة. ويأتي هذا الإصدار كأول هاتف في العالم يجمع بين شاشة حبر إلكتروني ملونة في جهة وشاشة LCD في الجهة الأخرى، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة القصوى من مزايا التقنيتين معاً. وتشتهر بيجمي بتقديمها للعديد من الأجهزة المعتمدة على تقنية الحبر الإلكتروني والتي تشمل أجهزة القراءة الإلكترونية والهواتف .

وتقدم شاشات الحبر الإلكتروني فوائد جوهرية تتمثل في الاستهلاك المنخفض جداً للطاقة، حيث تستهلك الطاقة فقط عند تغير المحتوى المعروض إذا تم إيقاف الإضاءة الخلفية. وتوفر هذه الشاشات وضوحاً فائقاً وقابلية قراءة ممتازة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة وتعد مريحة جداً للعين عند قراءة النصوص الطويلة، بينما تتولى شاشة LCD التعامل مع المحتوى المتحرك ومقاطع الفيديو التي لا تتناسب مع سرعة استجابة الحبر الإلكتروني.

ورغم توفر هواتف سابقة بشاشات خلفية للحبر الإلكتروني إلا أن هذا الجهاز يعتبر الأول الذي يوفر شاشة ملونة تعتمد على هذه التقنية. واكتفت بيجمي حالياً بنشر إعلان تشويقي عام حول هذا الهاتف الواعد مع إمكانية تسجيل العملاء للحصول على الإشعارات، حيث يتوقع أن يساهم هذا التصميم المزدوج في عرض الإشعارات بشكل دائم وموفر للطاقة، بالإضافة إلى تسهيل قراءة الكتب وعرض بطاقات الصعود للطائرة.