البرهان يُعيد تشكيل القيادة العسكرية: إلغاء قرار تعيين نواب ومساعدي القائد العام

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين 6 أبريل 2026م في تعميم صحفي، قراراً قضى بإلغاء القرار رقم (164) لسنة 2023م، والمتعلق بتعيين نائب القائد العام ومساعدي القائد العام.

ونصّ القرار على الإبقاء على جميع المعنيين بالقرار المُلغى أعضاءً ضمن هيئة قيادة القوات المسلحة، دون تغيير في مواقعهم داخل المنظومة القيادية.

وأوضح التعميم الصحفي، أن سريان القرار يبدأ اعتباراً من الثاني من أبريل 2026م.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

