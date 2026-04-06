رحلة نيلية سر تصدر هند صبري التريند.. تفاصيل

تصدرت الفنانة هند صبري تريند “جوجل” بعد نشرها صورا لها أثناء قضاء إجازتها، حيث قررت أن تقضيها فى مصر بين الغردقة وأسوان.

وقررت هند صبرى قضاء إجازتها بين الغردقة وأسوان، وفضلت عدم السفر الى الخارج، حيث نشرت خلال الأسبوع الماضي صورًا لها من قضاء إجازة في مدينة الغردقة وتحديدًا “سوما باي”، استعادت خلالها زيارتها لأحد الفنادق الذي تحمل معه ذكريات غرس نخلة ومتابعة تطورها كل فترة.

وقبل ساعات، نشرت هند صبري صورًا من إجازة قضتها في مدينة أسوان الساحرة بعد أيام قليلة من زيارتها للغردقة.

كشفت الفنانة هند صبري عن سر انجذابها لشخصية “غرام” فى مسلسل “مناعة” الذى عرض فى رمضان الماضي.

وقالت هند صبري، فى تصريح خاص لـ”صدى البلد”: “كنت بحاجة لتجربة شخصية غير مثالية، تحمل قدرًا من القسوة والشر، لكنها في الوقت نفسه إنسانة لها دوافعها وتعقيداتها، وأؤمن أن الدراما الحقيقية لا تولد من الشخصيات البيضاء بالكامل، بل من الصراع. وفكرة المواجهة بين الخير والشر، وصولًا إلى انتصار العدالة في النهاية، هي جوهر العمل”.

وقدمت هند صبري فى رمضان الماضي مسلسل “مناعة”، الذى يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر، وما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية. المسلسل بطولة رياض الخولي، وأحمد خالد صالح، وخالد سليم، ومها نصار، وكريم قاسم، وأحمد الشامي، وعماد صفوت، وهدى الإتربي، وميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استدويوز.

