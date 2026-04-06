سعر الدولار مقابل الين يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 06-04-2026

تشهد أسعار النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة خلال تحركاته اللحظية الأخيرة، عقب تماسك مستوى المقاومة الحالي عند 105.00$، حيث يحاول السعر اكتساب زخم إيجابي قد يمكنه من اختراق هذا الحاجز، وفي الوقت نفسه يسعى السعر إلى تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ما يفسر حالة التذبذب الحالية.

ورغم ذلك يظل الاتجاه الرئيسي الصاعد مسيطراً على المدى القصير، مدعوماً بتحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم، إلى جانب استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص الصعود على المدى القريب.