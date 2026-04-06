تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 06-04-2026

انخفض سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، في خطوة فنية طبيعية لتثبيت المسار التصحيحي الصاعد المسيطر على حركة السعر بالمدى القصير، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر بالمدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.25$، ليستهدف مستوى المقاومة 9.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد