تكنولوجيا: متجر Google Play يضيف ميزة البحث داخل المراجعات لتسهيل العثور على الآراء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضيف جوجل ميزة جديدة إلى متجر Google Play تتيح البحث داخل مراجعات التطبيقات والألعاب، من خلال شريط بحث يظهر مباشرة في قسم التقييمات.

وتسهل هذه الإضافة العثور على كلمات مفتاحية محددة داخل المراجعات، ما يساعد المستخدمين على معرفة وجود ميزة معينة أو تجربة استخدام محددة دون الحاجة لقراءة عدد كبير من التعليقات يدويًا.

وقد بدأت جوجل اختبار هذه الميزة منذ نوفمبر الماضي، قبل أن تبدأ الآن في طرحها تدريجيًا لجميع المستخدمين عبر تحديث حديث لمتجر Play. وكما هو معتاد، قد يستغرق وصولها بعض الوقت إلى جميع الأجهزة.

ويمكن الوصول إلى شريط البحث عبر فتح صفحة أي تطبيق، ثم الدخول إلى قسم التقييمات واختيار عرض جميع المراجعات، حيث يظهر الشريط في الأعلى. كما يمكن الوصول إليه عبر أيقونة البحث داخل ملخص المراجعات.

وبمجرد إدخال كلمتين أو أكثر، يعرض المتجر المراجعات التي تتضمن هذه الكلمات تحديدًا. ورغم أن الميزة لا تدعم البحث الدلالي حتى الآن، فإنها تقدم اقتراحات لعبارات شائعة أسفل شريط البحث لتسهيل الوصول السريع.

وتعد هذه الخطوة تحسينًا عمليًا لتجربة المستخدم، مع توقعات بإضافة قدرات بحث أكثر تطورًا في التحديثات المستقبلية.

المصدر