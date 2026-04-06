اغتيال رئيس استخبارات الحرس الثوري بهجوم إسرائيلي على طهران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، عن مقتل رئيس استخباراته، اللواء مجيد خاتمي، فجر اليوم، إثر هجوم مشترك نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل، في هجوم وصفه بأنه "عدوان أميركي صهيوني" استهدف إيران، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".

وأوضح البيان أن خادمي، الذي وصف بأنه من أبرز القيادات الأمنية، أمضى نحو نصف قرن في العمل الاستخباري، وأسهم في تعزيز الأمن الإيراني ومواجهة ما وصفها بمخططات الأعداء.

وأكدت المصادر الرسمية أن الهجوم استهدف القيادي الإيراني بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتله على الفور، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد جديد في التوترات الإقليمية.

في المقابل، أكد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس تنفيذ عملية الاغتيال في طهران، متوعدا بمواصلة استهداف قادة إيران "واحدا تلو الآخر"، في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين.

