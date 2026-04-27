قتلى بأوكرانيا وضربات تصيب غرب روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أكد مسؤولون أوكرانيون، أمس، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 على الأقل بجروح جراء ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، فيما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصنع أسمدة في شمال غرب روسيا. ويأتي ذلك مع استمرار الحرب بين البلدين، إذ تطلق موسكو مئات المسيّرات باتجاه جارتها بوتيرة دائمة منذ بدء الحرب في فبراير عام 2022، في حين تستهدف كييف منشآت روسية عسكرية وأخرى للطاقة.

وبحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لسومي أوليغ غريغوروف، أسفر هجوم روسي بمسيّرات عن مقتل مدنيَّين في منطقة سومي الحدودية شمال شرقي أوكرانيا. وأفاد في منشور على «تليغرام» بأن الهجوم أصاب مدنيين في مدينة بيلوبيليا، على بُعد أقل من 5 كيلومترات من الحدود مع روسيا، مشيراً إلى مقتل رجلين يبلغان من العمر 48 و72 عاماً.

في الأثناء، قُتل شخص وأصيب 4 بجروح إثر هجمات بمسيّرات ونيران مدفعية في مدينة دنيبرو إلى جانب أضرار لحقت بمنازل وسيارات، وفقاً لمسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة أولكسندر غانجا.

وفي وقت سابق أمس، أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجاييف أن رجلاً لقي حتفه داخل سيارة عندما أسفر هجوم أوكراني بمسيّرات عن وقوع أضرار بمنازل ومدرسة للرقص في مختلف أحياء المدينة. وأفاد المصدر بأن روسيا أسقطت 43 مسيّرة أثناء الهجوم.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، مقتل 8 أشخاص على الأقل في دنيبرو التي شهدت موجات ضربات روسية على مدى 20 ساعة متتالية.

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 124 من أصل 144 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على مواقع في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

على الجبهة الأخرى، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصنع أسمدة في شمال غرب روسيا، حيث تكثف كييف هجماتها على شركات تصدير السلع الروسية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تلك هي ثاني مرة يتم فيها استهداف المصنع خلال أبريل.

وقال حاكم منطقة فولوجدا، جورجي فيليمونوف، في منشور على تطبيق «تليجرام»، أمس، إن الطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بخط أنابيب عالي الضغط ينقل حمض الكبريتيك داخل مجمع شركة «أباتيت» لصناعة الأسمدة.

في سياق آخر، أعلنت روسيا أمس الاتفاق مع كوريا الشمالية على تعاون عسكري «طويل الأمد»، وذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الدفاع الروسي إلى بيونغ يانغ. وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف: «اتفقنا مع وزارة الدفاع في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية على ترسيخ تعاوننا العسكري على أسس مستقرة وطويلة الأمد».