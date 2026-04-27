سعر الفضة ينذر بمزيد من الهبوط – توقعات اليوم – 27-04-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتركيبة فنية سلبية سابقة تمثلت في نموذج الوتد الصاعد على المدى القصير، ما زاد من حدة الضغوط البيعية ودفع السعر لمواصلة الهبوط.

ويتعزز هذا السيناريو مع استمرار تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل مقاومة ديناميكية تضغط على تحركاته، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيه وبدء ظهور تقاطع سلبي، وهو ما يدعم احتمالات استمرار التراجع خلال الفترة القريبة المقبلة.