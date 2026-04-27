سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 27-04-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 1.3700 كما توقعنا له، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر الزوج القادمة وربما نرى بعض التذبذبات الجانبية قبل استئناف انخفاضه.