الاقتصاد

سعر النفط الخام يعزز مكاسبه بدعم فني قوي – توقعات اليوم – 27-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-27 01:27AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر النفط الخام (Crude Oil) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المهم عند 92.00$، والذي منح السعر دفعة إيجابية ساعدته على مواصلة الارتفاع، ويأتي هذا الأداء مدعوماً باستمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من قوة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

 

كما تتزايد الإشارات الإيجابية مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، إلى جانب ظهور تقاطع إيجابي، وهو ما يدعم فرص استمرار الصعود وتمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.

