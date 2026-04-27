سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-27 01:33AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة المحوري عند 79,300$، والذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلات سابقة، مدعوماً باستمرار تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتحركه بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.
ورغم هذا الزخم الإيجابي بدأت بعض الإشارات التحذيرية في الظهور، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، وهو ما قد يحد من قدرة السعر على اختراق هذه المقاومة في المدى القريب، ويدفعه إلى التحرك بشكل عرضي أو تصحيحي مؤقت قبل محاولة جديدة للصعود.