ترامب: لا داعي للاجتماع مع إيران إذا لم تنفذ مطالبنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن إيران يمكنها الاتصال إذا أرادت التفاوض على إنهاء التصعيد العسكري في المنطقة.

وألغى ترامب، قبل أيام، زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين كانا يستعدان للمغادرة إلى إسلام آباد لعقد مفاوضات مباشرة مع وفد إيراني.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج (ذا صنداي بريفينج) على شبكة فوكس نيوز "إذا أرادوا التحدث معنا، يمكنهم القدوم إلينا. كما تعلمون، لدينا ​هاتف. ولدينا خطوط جيدة وآمنة".

وأضاف "يعرفون ما يجب أن يشمله الاتفاق. الأمر بسيط جدا، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. وإذا لم (يتضمن الاتفاق) ​ذلك، فلا يوجد أي ‌داع لعقد الاجتماع".

وأضاف ترامب أن إيران "عرضت الكثير، لكن ليس ما يكفي".

وانتهت جولة سابقة من المحادثات في إسلام اباد، قاد فيها جيه. دي. فانس نائب الرئيس الأميركي وفد بلاده في المفاوضات مع الوفد الإيراني دون التوصل إلى اتفاق.