ترامب يكشف عن "محادثات جيدة" مع بوتين وزيلينسكي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يجري "محادثات جيدة" مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار مساعيه الهادفة إلى إنهاء الأزمة الدائرة بين البلدين.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع برنامج "ذا صنداي بريفينج" على قناة فوكس نيوز "نحن نعمل على الوضع في... روسيا وأوكرانيا، ونأمل أن ننجح في ذلك".
وذكر ترامب أنه لا يريد الكشف عن آخر مرة تحدث فيها إلى بوتين.
وأضاف "أجري محادثات معه، وأجري محادثات مع الرئيس زيلينسكي، وهي محادثات جيدة"، دون أن يحدد توقيت الاتصالات مع أي من الرئيسين.
وتعهد ترامب بإنهاء الأزمة التي بدأت في فبراير 2022، لكن الصراع لا يزال مستمرا بعد مرور أكثر من عام على عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.