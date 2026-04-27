ترامب يكشف عن "محادثات جيدة" مع بوتين وزيلينسكي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم ​الأحد، أنه يجري "محادثات جيدة" مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير ⁠زيلينسكي في إطار مساعيه الهادفة إلى إنهاء الأزمة ​الدائرة بين البلدين.

وأضاف ترامب، ​في ‌مقابلة مع برنامج "⁠ذا ​صنداي بريفينج" على قناة فوكس نيوز "نحن نعمل على الوضع في... روسيا وأوكرانيا، ونأمل ‌أن ننجح في ذلك".

وذكر ترامب أنه ‌لا يريد الكشف عن آخر مرة تحدث فيها إلى ​بوتين.

وأضاف "أجري محادثات معه، وأجري محادثات مع الرئيس زيلينسكي، وهي محادثات جيدة"، دون أن يحدد توقيت الاتصالات ‌مع أي من الرئيسين.

وتعهد ترامب بإنهاء الأزمة التي بدأت في ​فبراير 2022، لكن الصراع لا يزال مستمرا بعد مرور أكثر من عام على عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.