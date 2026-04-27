«سنتكوم» تعلن اعتراض إحدى سفن أسطول الظل الإيراني

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

أعلن الجيش الأميركي أمس، اعتراض سفينة جديدة تابعة لأسطول الظل الإيراني في بحر العرب، وذلك في إطار الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان على صحفتها بموقع «إكس»، أن مروحية تابعة للبحرية الأميركية اعترضت في وقت سابق أمس سفينة مرتبطة بإيران في بحر العرب مشيراً إلى أن السفينة امتثلت للتوجيهات العسكرية الأميركية بالعودة إلى إيران تحت المرافقة.

وأضاف البيان أن السفينة المعترضة كانت من بين 19 سفينة تابعة لأسطول الظل التي تخضع لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وذلك لقيامها بأنشطة تتعلق بنقل منتجات طاقة ونفط وغاز إيرانية إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنها تواصل تطبيق الحصار بشكل كامل على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها، مشيرة إلى أنها حولت مسار 37 سفينة منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وتواصل واشنطن ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران من خلال العقوبات والحصار البحري في وقت تلوح باستئناف العمل العسكري.