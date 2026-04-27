الين يتحرك في المنطقة الإيجابية قبيل انطلاق اجتماع السياسة النقدية اليابانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يبتعد عن أعلى مستوى في نحو أسبوعين

•أكسيوس :إيران قدمت مقترح جديد للسلام إلى الولايات المتحدة

•بنك اليابان يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مستفيدًا من تباطؤ مستويات العملة الأمريكية بعد تقرير أكسيوس بأن إيران قدمت مقترحاً جديداً للسلام إلى الولايات المتحدة.



يأتي تحرك العملة اليابانية في المنطقة الإيجابية ،قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني في وقت لاحق اليوم ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنحو 0.1% إلى (159.20 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.30¥)، و سجل أعلى مستوى عند (159.60 ¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى قرابة أسبوعين عند 159.85 ينات.



•وفقد الين الأسبوع المنقضي حوالي 0.5% مقابل الدولار ،فى أول خسارة أسبوعية فى شهر ،بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى نحو أسبوعين ،عاكساً استمرار تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي تراجع مستويات الدولار الأمريكي وسط تحسن معنويات المخاطرة وتباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل، خاصة بعد تقرير أكسيوس بشأن تقديم إيران مقترحًا جديدًا للسلام إلى الولايات المتحدة.



أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر، أن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحاً جديداً لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.



بنك اليابان

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات ثالث اجتماعات السياسة النقدية لبنك اليابان في عام 2026 ،على أن تصدر القرارات غداً الثلاثاء ، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة اليابانية ثابتة دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.



سيناقش البنك التطورات الاقتصادية الأخيرة لرابع أكبر اقتصاد في العالم، وسط ترقب الأسواق لتوجهاته بشأن أسعار الفائدة والسيطرة على منحنى العائد في ظل المتغيرات العالمية الجديدة ،خاصة تلك المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة.



ذكرت وكالة "رويترز" أن بنك اليابان من المرجح أن يمتنع عن رفع أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، حيث أن تضاؤل احتمالات إنهاء حرب الشرق الأوسط على المدى القريب يُبقي على حالة عدم اليقين الشديدة بشأن آفاق الاقتصاد والأسعار في البلاد.



الفائدة اليابانية

•امتنع محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، خلال الفترة الأخيرة ،عن التعهد برفع سعر الفائدة في أبريل ، نظرًا لتأثير الحرب على التوقعات الاقتصادية.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع هذا الأسبوع مستقر عند 10% ،وتسعير احتمالات الرفع بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو مستقر عند 35%.



نظرة فنية

