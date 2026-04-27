الاقتصاد

سعر النحاس يتأثر بتعارض المؤشرات-توقعات اليوم 27-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-27 05:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حاول سعر النحاس الصمود فوق الدعم الأولي المستقر عند 5.9700$ إلا أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية دفع به لتشكيل تذبذب جانبي جديد لنلاحظ تمركزه حاليا قرب 6.0300$.

 

استمرار تشكيل مستوى 6.1200$ لعائق أمام المحاولات الصاعدة سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات تصحيحية هابطة ليزيد ذلك من فرص تسلله قريبا نحو 5.8900$ و5.8200$ على التوالي, أما اختراق العائق والثبات أعلاه سيفتح باب استئناف المحاولات الصاعدة لنتوقع انجذاب السعر أولا نحو 6.2500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8900 $ و 6.1200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات العائق

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

