سعر النحاس يتأثر بتعارض المؤشرات-توقعات اليوم 27-4-2026

حاول سعر النحاس الصمود فوق الدعم الأولي المستقر عند 5.9700$ إلا أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية دفع به لتشكيل تذبذب جانبي جديد لنلاحظ تمركزه حاليا قرب 6.0300$.

استمرار تشكيل مستوى 6.1200$ لعائق أمام المحاولات الصاعدة سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات تصحيحية هابطة ليزيد ذلك من فرص تسلله قريبا نحو 5.8900$ و5.8200$ على التوالي, أما اختراق العائق والثبات أعلاه سيفتح باب استئناف المحاولات الصاعدة لنتوقع انجذاب السعر أولا نحو 6.2500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8900 $ و 6.1200$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات العائق