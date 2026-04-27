سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحافظ على المسار الصاعد – توقعات اليوم – 27-04-2026

مدد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه لسقف تركيبة فنية سلبية متكونة على موجة تصحيحية هابطة بالمدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، كما يدفعه توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها حالياً إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يشكل عائقاً أمام تمديد مكاسب الزوج في الفترة القريبة المقبلة، مع احتمالات بالتذبذب أو حتى الارتداد انخفاضاً بهدف البحث عن قاع صاعد، وما يعزز ذلك اصطدام الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من هذا الضغط.