سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 27-4-2026

استغل سعر المؤشر الاستقرار العام ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ استئنافه للمحاولات الإيجابية باقترابه من الهدف المتمركز عند 7190.00 والذي يشكل بدوره حاليا لحاجز إضافي أمام الاندفاع الصاعد.

ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليعزز بدوره فرص الوصول نحو محطات تاريخية جديدة قد تمتد قريبا نحو 5235.00 و7290.00 على التوالي, بينما فشل الاختراق قد يدفع بالسعر لتفعيل محاولات جني الأرباح بتسلله مباشرة نحو دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 7125.00 وبحال كسره قد تمتد التداولات نحو 7055.00 و6980.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7140.00 و 7235.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع