سعر الغاز الطبيعي بانتظار كسر الدعم-توقعات اليوم 27-4-2026

لا جديد لدى سعر الغاز الطبيعي لنلاحظ تقديمه مجددا لتداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه قرب مستوى 2.700$ نتيجة للثبات المتكرر فوق مستوى الدعم المتمركز عند 2.620$.

نود التذكير بأن الاستقرار السلبي المتكرر دون المقاومة الإضافية الممتدة نحو 3.170$ وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تحقيق كسر السعر للدعم الحالي ليسهل ذلك مهمة استئنافه للهجوم الهابط ليستهدف بشكل أولي لمستوى 2.390$ وصولا نحو 2.250$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.400$ و 2.820$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض