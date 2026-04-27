“خارج الخط” يجمع كرم بورسين بفريق “أنت اطرق بابي”

دبي - فريق التحرير: يستعد النجم التركي كرم بورسين لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم يحمل عنوان “خارج الخط”، بالتزامن مع مشاركته في فيلم “الشمس المتعبة” للمخرج نوري بيلغه جيلان، حيث سيجسّد في هذا العمل شخصية الحبيب السابق لـ “دفنة” التي تؤدي دورها بينار دينيز، وذلك ضمن مشاهد الفلاش باك.

أما فيلم “خارج الخط”، فهو ما يزال في مرحلة التحضير وتوقيع العقود، وهو من إنتاج شركة أو ٣ميديا، ومن المقرر أن يتولى إخراجه إنجين إردن، فيما تتولى كتابة السيناريو عائشة أونر كوتلو، المعروفة بعملها في المسلسل الشهير “أنت اطرق بابي”.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار مرتبط برياضة كرة الطائرة، في عمل يُنتظر أن يقدّم رؤية مختلفة ضمن مسيرة كرم بورسين الفنية، ويعزز حضوره في السينما خلال المرحلة المقبلة.