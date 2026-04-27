مقتل مؤثرة بريطانية دهسًا… ونجمة “إكس فاكتور” المتهمة الأولى

دبي - فريق التحرير: لقيت المؤثرة البريطانية كلاوديا غلام مصرعها إثر حادث دهس مروّع، بعدما صدمتها بسيارتها نجمة سابقة في برنامج The X Factor، وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية.

وفي التفاصيل، أوضحت شرطة لندن أن غلام، واسمها الحقيقي كلاوديا زاكشيفسكا، تعرّضت للدهس في منطقة سوهو وسط لندن بالقرب من أحد الملاهي الليلية في وقت مبكر من يوم الأحد ١٩ أبريل، حيث نُقلت إلى المستشفى قبل أن تُعلن وفاتها متأثرة بجراحها.

كما أسفر الحادث عن إصابة رجل يبلغ من العمر ٥٨ عامًا بجروح.

وأوقفت الشرطة غابرييل كارينغتون (٢٩ عامًا) من مانشستر، وهي عضوة سابقة في فرقة Miss Dynamix التي شاركت في البرنامج عام ٢٠١٣، حيث وُجّهت إليها عدة تهم، من بينها الشروع في القتل، والتسبب بأذى جسدي جسيم مع نية مسبقة، والأذى الجسدي الفعلي، والقيادة الخطرة، والقيادة تحت تأثير الكحول. ومن المتوقع أن تُرفع تهمة الشروع في القتل إلى القتل بعد وفاة الضحية.

من جهتها، أعربت المحققة الرئيسية أليسون فوكسويل عن تعازيها لعائلة الضحية وأصدقائها، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، ومشددة على تضامنها مع جميع المتضررين من هذا الحادث المأساوي.

يُذكر أن كلاوديا غلام كانت تبلغ من العمر ٣٢ عامًا.