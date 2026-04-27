سعر البلاتين يتذبذب قرب المتوسط المتحرك– توقعات اليوم 27-4-2026

شكّل سعر البلاتين مؤخرا بعض الموجات التصحيحية الهابطة متأثرا باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية بالإضافة لاستمرار تشكيل مستوى 2085.00$ لحاجز إضافي أمامه لنلاحظ اقترابه من الهدف التصحيحي الأول بوصوله نحو 1968.00$ ومن ثم ليحاول الاستقرار فوق محور المتوسط المتحرك 55.

نتوقع استمرار تقديم السعر لتداولات جانبية وباستمرار تعارض المؤشرات قد يضطر لمهاجمة الدعم المستقر عند 1950.00$ والذي بكسره سيفتح باب استهداف السعر لمحطات سلبية إضافية قد تبدأ من 1910.00 و1865.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2040.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي