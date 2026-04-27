تحالف العزم يعرب عن حزنه وأسفه للحادث المروري الذي وقع في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، "نعرب عن بالغ الحزن والاسف للحادث المروري المؤلم الذي وقع في محافظة كركوك، وما خلّفه من ضحايا ومصابين، الأمر الذي أوجع قلوب العراقيين جميعاً".

واضاف "بهذا المصاب الأليم نتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا وأبناء كركوك، وشعبنا العراقي سائلين الله أن يتغمد من فقدناهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث وحماية أرواح المواطنين".